Deprem bölgesindeki kadınların yaşadıkları psikolojik travmaları atlatmaları amacıyla yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 4 bin çiçek fidesi toprakla buluşturuldu.

KADEM İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman, "Her çiçek bir umut" sloganıyla Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdikleri etkinliğin tüm deprem bölgesinde uygulanacağını söyledi.

Özellikle kadınların evlerinde çiçek yetiştirmeyi sevdiğini anlatan Sönmez, ekilen çiçeklerin depremzede kadınları hayata yeniden bağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Depremle birlikte kadınlar bu çiçekle olan ilişkilerini de koparmak zorunda kaldılar. Çocuklarını kaybettikleri gibi çiçeklerini de kaybettiler. İstedik ki kadınlar, konteyner kentte günlük rutinlerine biraz dönebilsinler. Her gün bir çiçeğe baksınlar. O çiçeği gördükleri zaman o çiçeğin büyümesini, açışını görerek sevinebilsinler. Çiçekleri sulayarak günlük rutinlerine biraz devam edebilsinler. Çiçek diksinler, dikerken toprağa dokunarak da terapi olsunlar istedik. Çiçeğini alsın, konteynere götürsün ve orada ailesinin bir ferdi olarak o çiçekli ümitlerini yeşertsin dedik."

Sönmez, organizasyon nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Bölgede daha önce hiç çiçek dikim etkinliği yapılmamış. Yardım getiren ve dağıtan olmuş. Çocukları oynatan olmuş. Farklı etkinlikler yaptıran olmuş. Ama ilk kez yeniden çiçek sahibi olmak kadınları çok mutlu etti. İnşallah onlara iyi gelecek diye düşünüyoruz." diye konuştu.