Bu Kapsamda Kuzey Çevre Yolunda Bir Şube Açan Çırağın Avm, Çeşit Çeşit Ürünleriyle Kahramanmaraş Halkına Hizmet Etmenin Mutluluğunu Yaşıyor.

Küçük Ev Aletlerinden Züccaciyeye, Beyaz Eşyadan Mobilyaya Kadar, Bünyesinde Çeşitli Markaların Yüzlerce Ürününü Bulunduran Çırağın Avm, Birbirinden Cazip Kampanyalarını müşterileriyle buluşturuyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Çırağın Avm Sosyal Medya Yöneticisi Fatma Dilken, “Tüm Şubelerimizde Kampanyalar Devam Ediyor, Çok Özel Fırsatlardan Faydalanmak İçin Sizleri Mağazalarımıza Bekliyoruz ” Dedi.