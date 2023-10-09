Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlemeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların hafta sonu tatilini daha verimli şekilde değerlendirmesi için de birbirinden eğlenceli ve öğretici gösterileri miniklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ‘Maydonoz Sihirbaz’a Karşı’ adlı müzikal güldürü ve illüzyon gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minikler için sahne aldı. Hafta sonunu daha eğlenceli şekilde değerlendirmek isteyen çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda, birbirinden renkli illüzyon gösterileri sahnelendi. Miniklerin büyük bir ilgi ve beğeniyle takip ettiği gösteri, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel ve sosyal açıdan gelişimine önemli katkı sağladığını belirten anne babalar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.