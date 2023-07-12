Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 51 günlük görev süresinin tamamlanmasından sonra Afşin’e üçüncü kez ziyarete gelerek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Vali Çiftçi Afşin’de gerçekleştirdiği iki günlük ziyarette; Afşin Kaymakamlığı tarafından belirlenen Tanır Mahallesi, Arıtaş Mahallesi, Nadır Mahallesi ve Aldaş Mahallesinde, yedi ve on sekiz yaş arası çocuklara Çorum’dan getirdiği 100 adet bisikleti dağıttı.

Daha önce Afşin merkezde yaşayan 185 çocuğa bisiklet dağıtımı gerçekleştiren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, köylerde yaşayan depremzede çocukları unutmayarak 100 adet bisiklette onlar için getirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bisiklet dağıtımı programında sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü bisiklet dağıtma programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde koordinatör Vali olarak Afşin’e görevlendirildim. Depremin ilk gününden bu yana 51 gün boyunca Afşin’de görev yaptım. Görevli bulunduğumuz sürece Afşin’de, Çorum Belediyemiz, Çorum İl Özel İdaremiz, resmi kurumlarımız, meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever kişi ve kuruluşlarla beraber elimizden geldiği kadar deprem sürecini iyi şekilde yönetmeye gayret ettik. Görev sürem dolunca görevi Isparta Valimiz Aydın Baruş’a devrettik. Tabii o dönemde şu anda kendisi de bir depremzede olan Afşin Kaymakamımızla bölge dışından gelen kaymakam arkadaşlarımızla, müfettişlerimizle yine bu süreci en iyi şekilde yönetmeye gayret ettik. Elimizden geldiği kadar bu bölgede hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Ben o dönem görev yapan bütün mülki daire amiri arkadaşlarımıza, Çorum Belediye özel idaremize, komando birliğimize tüm emeği geçen arkadaşlarımızın, Çorum’dan gelenleri hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aradan beş ay geçti şu anda. Her geldiğimde Biraz daha Afşin’deki işlerin yoluna girdiğini görüyorum. İnşallah daha da iyi olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.