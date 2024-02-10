Abdulhamid Han Camii'nde gerçekleştirilen kurtuluş gününü anma amacıyla bir mevlit programı düzenlendi.

Program sonrasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel ile kent protokolü vatandaşlara etli pilav ikram etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör burada yaptığı konuşmada,

Geçtiğimiz yıl 6 şubatı yaşadık canlarımızı kaybettik ve ne yazık ki 12 şubatımızı kutlayamadık.

Bu yıl 12 şubatımızın yıl dönümünü hemşehrilerimiz ile birlikte kutlayacağız ifadelerini kaydetti.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Geçen sene 12 şubatımızı kutlayamadık inşallah bu sene kutlayacağız ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise Cumhurbaşkanımızın katılımları ile vatandaşlarımızı evlerine kavuşturmaya başladık bizler de bu vesile ile bu durumun mutluluğunu yaşadık diyerek, gerçekleştirilen mevlid programı ve yemek ikramı ile 12 şubatı bizlere yakışışır şekilde kutlayacağız dedi.