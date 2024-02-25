Bu Kapsamda Ekinözü İlçesinde De Cumhur İttifakı Seçim Ofisi Açılışı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz Ve Davetlilerin Yoğun Katılımı İle Gerçekleşti.

Coşkulu Bir Kalabalığın Olduğu Ekinözü Seçim Ofisi Açılışının İlk Konuşmasını Cumhur İttifakı Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin Yaptı.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Bir Konuşma Yaparak Sahip Çıktığımız Emaneti 31 Mart’ta Sahibine Devredeceklerini İfade Etti.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel İse Devraldığı Bu Bayrağı En İyi Şekilde Temsil Edeceğine Dikkat Çekti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz Ve Vatandaşlarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz Dedi.