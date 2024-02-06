Asrın felaketinin yıldönümünde Kahramanmaraş’ın tek ekranı Aksu TV de şehrin nabzını tutarak saat 19 itibariyle ana haber ile depremlerin simge ismi olan ve 1400 canımızı kaybettiğimiz Ebrar Sitesi alanında canlı yayına başladı.

Gerçekleştirdiği canlı yayınla anma etkinliklerini ekranlarına taşıyan Aksu TV, birbirinden özel konukları da misafir etti.

Cumhur İttifakı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin konuk olduğu Aksu TV ekranlarından tüm depremzedelerin acılarını paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü.

