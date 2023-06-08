Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamandan gençlerden çocuklara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatlarından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını buralarda dinlendiriyor. Evlatlarımız burada sosyalleşiyor.

Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Millet Bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Kazandırdığımız her millet bahçesiyle şehirlerimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir.

"Toplanma alanının önemini daha iyi kavradık"

6 Şubat depremlerinde toplanma alanının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve Şehircilikte attığımız her adımın çok ciddi faydasını gördük. 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Sözümüzü tutmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hedefimizi 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemiz hizmette. 137 millet ahçemizin yapımı devam ediyor. Vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz millet bahçemizdir. Tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır.

Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi de Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz. Teknofest'i burada gerçekleştirdik. Büyük istanbul mitingimizi de burada yaptık.

"81 vilayetin çehresi değişecek"

Çalışmalarımızıdaha da hızlandırıyoruz. Atatürk Havalimanı millet bahçesi ile birlikte 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 ilin çehresi değişecek.

Bizim dünya görüşümöüzün özünde tabiatı bir emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü bize emanettir. Denizler bize emanettir. Toprak bize emanettir. Gözümüzün gördüğü veya görmediği her şey bizlere emanettir. Tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin toplumumuzda kök salması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bu seneki Çevre Haftamızın temasını da 'Temiz dünya, Temiz deniz' olarak belirledik. Kontrolsüz bir şekilde atılan plastikler denizleri tehdit ediyor.

81 ilimiz için sıfır atık yönetim planları oluşturduk. Ülke genelinde 166 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Böylece yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2022'de yüzde 30'un üzerine çıkardık. BM tarafından 30 Mart'ın sıfır atık günü olarak kutlanmasını sağladık. Çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.

Evlatlarımızın emaneti olan çevreyi bizden sonrakilere daha da güzelleştirerek teslim edeceğiz.

Depremlerin bize öğrettiği bir şey de sağlam bina yapılmasının önemidir. TOKİ tarafından yapılan binalarda hiçbir sorun çıkmamıştır. Kamu binalarımız başarılı bir sınav verdi. Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz.

Kentsel dönüşümün önemini bu depremlerde daha net gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen yıkılan bina sayımızda can kaybımız az oldu. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız.

Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini tek tek dolaşacağım.