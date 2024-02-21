Erdoğan: "Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü yoktur" ifadelerini kullandı.

Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazıları öyle ölçüsüz vaatlerde kendisini göstermeye çalışıyor ki insan şaşıp kalıyor. Belediyelerde de şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. İhtiyaçlar, imkanlar bellidir, hepsini bir araya getirir hizmet planlamasını yaparsınız. Her konuda atıp tutanları kendi haline bırakın. Belediyecilik hesap kitap işidir. Siz sandıktan şehrinize aşkla hizmete edecek adayları çıkarmaya bakın. Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yok. Partimizi kurduğumuzda hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanlayız.