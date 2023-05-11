Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi.

Asıl sorunumuz enflasyon. Gıda ve konutlardaki yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklarla gidemeyiz. Daha çok konut yapacağız ki kiralar düşsün. Daha çok üretim yapacağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın. Bunların da üstesinden biz geleceğiz. 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. Herkesin hak ettiği refah seviyesine yine biz çıkartırız.

