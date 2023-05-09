Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, 7'li koalisyonun terörle el ele seçime gitmesine tepki göstererek, "Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz. Tercihimizi ya bölücülerden yana ya da aile kurumuna sahip çıkanlardan yana kullanacağız" dedi.

Bu sene ramazan ayını özellikle depremzedelerimize ve deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illerimize 14 Mayıs'tan sonra inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Tabii bunun için önce 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Sizin bu heyecanınız var ya, bu aşkınız var ya bu işin bittiğini haber veriyor. Önümüzde 4 gün kaldı. Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tavrımızı ya tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütenlerden ya da FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola yürüyenlerden yana kullanacağız. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz.