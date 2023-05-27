Erdoğan, "Ordu ve Rize’de birisinde petrol, birisinde doğal gaz konusu var. Rezervi iyi yakalamamız halinde çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Sakarya’da da rezervimiz daha da artabilir" dedi.

Şimdi bizim tabii şu anda öncelikle Karadeniz, Sakarya. Şimdi bir de tabii Ordu ve Rize olayımız var. Ordu ve Rize'de birisinde petrol olayı var, birisinde doğal gaz konusu var. Şimdi inşallah burada da rezervi iyi yakalayabilirsek, rezervi iyi yakalamamız halinde gerek Ordu gerekse Rize'de çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Tabii Sakarya, yani oradaki rezerv olayı inşallah, siz 711 dediniz, daha da artabilir. Böyle de bir durum söz konusu." şeklinde konuştu.