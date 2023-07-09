Erdoğan: "Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var" dedi.

Erdoğan, "Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var, üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var." ifadelerini kullandı.

Gündemlerinde Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmenin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Gündemimizde meydanlarda milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmak var. İşte dün memur maaşlarından sonra emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi de Meclisimizin takdirine sunduk. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimize yüzde 25 oranında zam yapmak suretiyle saçını ülkemize hizmet yolunda ağartmış kardeşlerimizi sevindirdik. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma taahhüdüne bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili attığımız adımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."