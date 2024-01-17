Başkan Erdoğan, görevin yeni bir başlangıç olacağını kaydederek, "Milletimize büyük bir gurur yaşatacaksınız. Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza ilham kaynağı olması nedeniyle çok kıymetli." dedi.

Gezeravcı da "ilk insanlı uzay misyonu" faaliyetini gerçekleştirecekleri Florida'nın Orlando kentinde karantinada olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın, Gezeravcı'nın yarın gece tarihi bir göreve çıkacağını belirtmesi üzerine Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Başkan'm." dedi.

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