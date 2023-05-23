Erdoğan, 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak " dedi. Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SKK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın Savaş Ay'ın röportajında SSK Genel Müdürüyken bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu, memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya onun gereğini yapacak mı?

'Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın' diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke düşmanlarına korku salacak çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatya'nın basiretine ve ferasetine inanıyorum. Ben Malatyalı kardeşlerimizin desteğine güveniyorum. Sizlerden inşallah bu sefer yine rekor bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum."