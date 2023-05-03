Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada. Sen ne yaptın Bay Kemal?" dedi.

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal, sen ne yaptın bir söyle, senin referansın var mı? Özetin özeti eserlerimiz bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın birer örneği, bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin işaretidir. Son 21 yılda yaptıklarımızdan adığımız güçle şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı, bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır.14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rizemize böyle bir duruş yakışır. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.