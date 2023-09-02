Erdoğan, bu yıl TEKNOFEST'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına üç şehirde yapıldığını belirtti.

Erdoğan, her geçen yıl teknoloji festivaline katılımın arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, bu yıl TEKNOFEST'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına üç şehirde yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlardan TEKNOFEST İstanbul'un 27 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirildiğini, 30 Ağustos'ta başlayan TEKNOFEST Ankara'nın 3 Eylül'de sona ereceğini ve eylül ayı sonunda yapılacak İzmir TEKNOFEST'le bu yılki teknoloji şöleninin tamamlanacağını söyledi.

❝Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir.❞

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda TEKNOFEST etkinlik alanınında konuştu… pic.twitter.com/8I3IIIf6Ir

"Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi, bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan 6 yıl önce, 2017 yılında bir kucağıma torunum Aybüke'yi, diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki TEKNOFEST'i alma bahtiyarlığını yaşadım. Hem torunumun hem de milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen bu güzel festivalin büyümesine, serpilmesine, gelişmesine bizzat şahitlik ettim. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'ine, ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur."