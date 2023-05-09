Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların uzandığı tüm aile efradı düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık.

Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Bu protokol ile yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. 6 şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları sürdüren madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini unutmamıştır, unutmayacaktır.

"Yüzde 45 zam yapıyoruz"

Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz.