Çeşitli Temaslarda Bulunmak Üzere Kahramanmaraş'a Gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ak Parti İl Başkanlığına Geçerek Partililerle Buluştu.

Programda, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri PROF DR. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, DR.Tuba Köksal, PROF. DR. Mehmet Şahin Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör De Hazır Bulundu.

Yılmaz, Buradaki Konuşmasında, Partililerin Bayramını Kutlarken Sahada Edindiği Bilgileri İlgili Bakanlara Aktaracağını Ve Ankara'dan Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Takip Edeceklerini Dile Getirdi.