Özellikle konutlarına DASK yaptıran vatandaşlar yaşadıkları maddi zararların giderilmesi amacıyla DASK’a başvuruda bulundular.

Günlerce iletişim sağlamakta güçlük yaşayan vatandaşlar hasarlı evlerinde keşif ve hasar tespiti yapılması için eksper gönderilmesini bekledi.

Geciken experlerin yanı sıra evine exper gelen vatandaşların ödemeleri de gecikince vatandaşların mağduriyetleri arttı ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Çoğu vatandaş ise evindeki hasarın büyüklüğüne göre ödeme alamadıklarını yapılan ödemelerin az olduğunu dile getirdi.

Aksu tv ihbar hattına şikâyet yağdıran vatandaşlar zaten depremde çok fazla mağduriyet yaşadık bir de DASK’ın kendilerini mağdur ettiklerini dile getirip duruma tepki gösterdi.

Bazı iş yeri sahipleri ise firmalar aracılığıyla iş yerlerine DASK yaptırdıklarını fakat DASK’ın iş yerlerine ödeme yapmadığını öğrendiklerini belirterek madem böyle bir durum vardı biz neden yıllardır, DASK yaptırıp boşuna para ödedik diye sitemlerini dile getirdi.