Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği kapsamında sigorta ve inşaat sektörlerindeki değişen koşullara ve yeniden yapım maliyetlerine göre sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri yeniden tespit edildi.

Bununla uyumlu olarak azami teminat tutarı da güncellenerek, azami teminat tutarı 640 bin TL’den 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 3 bin16 TL’den 6 bin TL’ye, diğer konutlar için 2 bin 80 TL’den 4 bin TL’ye çıkartıldı.

Beşen Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada DASK'ta teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’ye Yükseltildiğini Söyledi.