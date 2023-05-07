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Milletvekili Adayı Tuba Köksal, ziyaretlerine devam ediyor

Bakan Kirişci Sağlık-Sen Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Ziyaretler Sonunda açıklamalarda bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, “vatandaşların partimize ve cumhurbaşkanımıza olan teveccühleri bizleri mutlu ediyor” dedi.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici , küçük sanayi sitesindeki Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

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