Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Değirmendere Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Boynuyoğunlu Mahallesi kırsalından çıkan kaynak sularla beslenen şelale, yaklaşık 3 kilometrelik yolculuğun ardından Berke Barajı'na dökülüyor.

Sonbaharın renkleriyle bütünleşen ve dron ile görüntülenen şelale ve çevresi, sık ormanları ve dereleri ile de dikkati çekiyor.

Etrafı yoğun bitki örtüsüyle kaplı, muhteşem bir görselliğe sahip şelale, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşüyle Karadeniz yaylalarındaki alışılagelmiş manzaraları aratmıyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, suların en az olduğu dönem olmasına rağmen bile şelalenin "gürül gürül" aktığını söyledi.

Doğan, ilçenin zengin bitki örtüsü ve farklı iklimlerin kesişme noktasındaki konumuyla her mevsim insanların uğrak yeri olma özelliği taşıdığını ifade ederek, tatil yapmak isteyen doğaseverleri bölgeye davet etti.