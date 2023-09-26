Okul servisi sürücülerine "Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz." diyerek seslenen Yerlikaya, "Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, denetlenen 112 bin 241 okul servisinden 3 bin 996'sına ceza kesildiğini ve İstanbul'da denetlenen 5 bin 863 servis aracından 403'üne ise cezai işlem uygulandığını bildirdi.