AFAD'tan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu illerde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurulmasına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık. Konteyner kentlerimizde 368 bin 324 afetzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı durmadan yorulmadan sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.