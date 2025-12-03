Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Maraş benim gönül şehrimdir” mesajını aktarırken, şehri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarını “imar değil, hafıza ve kültüre sahip çıkma” anlayışıyla sürdürdüklerini söyledi.

Kentte 52 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 74 bine ulaşacağını belirten Bakan, şehrin dört bir yanında hızla yükselen yeni yaşam alanları, ticaret merkezleri ve kültürel bölgeler hakkında detaylar paylaştı.

Azerbaycan Mahallesi’nden Altınova’daki 11 bin konutluk uydu kent projesine, Kapalı Çarşı’nın yenilenmesinden 17.500 kişilik modern stadyuma kadar birçok yatırımın tamamlanma aşamasında olduğu ifade edildi.

Deprem bölgesinde 174 alanda, 3.481 şantiyede 200 bin personelle kesintisiz çalışmaların sürdüğü vurgulandı.