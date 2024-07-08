. İhale, açık teklif usulüyle 18 Temmuz'da Kahramanmaraş İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ihale salonunda Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak. Satışa konu araçlar, Büyükşehir Belediyesi'nin garajında görülebilecek. 177 araç için belirlenen muhammen bedel ise 2 milyon 240 bin lira oldu. Hurda araçların alıcıları tarafından bertaraf formu düzenlenecek, trafik tescil ve vergi kayıtları alıcılar tarafından kapatılacak. Araçlara ait ihale bedeli ve vergilerin tamamı ödenip, bertaraf formu düzenlenip araçların teslimi yapılacak.

İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idarenin sorumluluğu olmayacak.