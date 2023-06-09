Dulkadiroğlu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Toplantı Salonunda Gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Necati Okay’ın Başkanlığında Yapılan Meclis Toplantısında 6 Şubatta Meydana Gelen Ve “Asrın Felaketi” Olarak Adlandırılan Kahramanmaraş Merkezli Depremlerde Eşi Ve İki Çocuğu İle Hayatını Kaybeden Dulkadiroğlu Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Murat Akkurt’un İsmi Yavuz Selim Mahallesindeki Gençlik Merkezinde Yaşatılması İçin Belediye Meclisinde Karar Alındı.

Bütün Meclis Üyelerinin Olurunu Alan Kararla Birlikte Dulkadiroğlu Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Murat Akkurt’un İsmi Gençlik Merkezinde Yaşatılacak.

Bizde Aksu TV Ailesi Olarak Bir Kez Daha Merhuma Allahtan Rahmet Kederli Ailesine Başsağlığı Diliyoruz.