6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından evleri hasar alan pek çok vatandaş, DASK poliçelerinden gelecek olan ödemelere kilitlenmişti.

DASK'ın 2022 Kasım ayından sonra güncellediği teminat tutarı, bu tarihten önce DASK poliçelerini yaptıran ya da yenileyen ev sahiplerini kapsamamıştı.

Bunun üzerine pek çok avukat, konuyla ilgili girişimde bulunulması halinde teminat tutarlarının güncel tutar üzerinden yatırılabileceğine dair önerilerde bulundu.

Deprem sigortası bulunan depremzedelerin ne gibi hakları mevcut. Avukat Hande Selen Namlı, hukuki süreci aksu Haber’e değerlendirdi.

Namlı, deprem sigortası nedir? Sigortalılara nasıl bir teminat sağlar? Sorularının da cevabını verdi.