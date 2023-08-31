"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerini Kahramanmaraş'ta yaşayan 30 yaşındaki Emre Bozkurt, yıkılan evinde kaybettiği 2 çocuğu ve eşinin mezarına hediyelerle gelip, günün büyük bölümünü burada geçiriyor.

Depreme eşi Aynur (30), çocukları Egemen (3) ve Beren (5) ile Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil Apartmanı'ndaki evlerinde yakalanan ve 7 saat sonra enkaz altından canlı çıkarılan acılı baba, cansız bedenlerine üç gün sonra ulaşabildiği eşi ve çocuklarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Mezarlığa gelirken eşi için 1 fincan kahve, çocukları için de meyve suyu gibi sevdikleri hediyeleri getiren Bozkurt, gününün büyük bölümünü mezarlıkta geçiriyor.

Arabasında da çocuklarının eşyalarını taşıyan Bozkurt, eşinin ve çocuklarının uzun uğraşlar sonucu cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

Bozkurt, mezarlığa her gelişinde eşi ve çocuklarının sevdiği şeyleri yanında getirmeye özen gösterdiğini anlattı.