Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Afşin'de bazı iş yerleri yıkıldı, bazıları da ağır ve orta hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Ticari hayatın normalleşmesi adına atılan adımlar sonucu iş yeri yıkılan veya zarar gören esnaf için Afşinbey Caddesi, Nazım Kaynak Bulvarı ve Eshab-ı Kehf Caddesi'nde AFAD tarafından konteyner çarşılar oluşturuldu.

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, depremin ilk anından bu yana vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını söyledi.