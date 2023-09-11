Deprem sigortası yerine tüm afetleri kapsayacak olan "zorunlu afet sigortası" devreye girecek. Gelecek yıl uygulamaya girecek afet sigortasıyla birlikte, bina tamamlama ve yapı sorumluluk sigortası da yaygınlaştırılacak.

Kat malikleri, kiracılar eşyalarını sigortalayabilecek Modelle üzerinde çalışmalar tamamlandı, ürünün çıkmasıyla birlikte sigorta şirketleri sisteme entegre olacak, poliçe satışları başlayacak.

Riskin en aza indirilmesi, tüketicinin mağdur olmaması için inşaatın başlamasından bitimine kadar geçen sürede sigorta şirketleri denetim yapacak.

