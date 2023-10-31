Gaziantep BİK Şube Müdürü Hikmet Said Güngör, AFAD İl Müdür Yardımcısı Ümit Doğan, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen programda depremzede gazetecilerle bir araya geldi.

Şube Müdürü Güngör, yaşanan felaketin tüm meslek gruplarını olumsuz etkilediğini belirterek şu cümleleri kaydetti.

Doğan da gazetecilerin deprem döneminde şehirden ayrılmayarak önemli görevler üstlendiğini belirterek, sıkıntıların aşılması sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gazetecilere ekipmanları teslim edildi.

