Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi ve iş insanları tarafından temin edilen 2 bin 400 bisiklet, afetzede çocuklara dağıtımı sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların motivasyonun arttırılması amacıyla temin edilen 2 bin 400 bisikletten 56'sı Türkoğlu At Çifliği'nde düzenlenen törenle afetzede çocuklara dağıtıldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, törendeki konuşmasında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından çocukları hiç unutmadıklarını söyledi.

Belediye olarak çocuklara her zaman destek olduklarını ifade eden Okumuş, dağıtılacak bisikletlerle çocukların tebessümüne ortak olmak istediklerini dile getirdi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Okumuş, şunları kaydetti:

"Kentteki iş insanları ve belediyemizin katkılarıyla 2 bin 400 çocuğumuza bisiklet temin ettik. İlk planda Kılılı Konteyner Kent'te kalan çocuklara bisikletlerimizi temin ettik. Kalan bisikletleri de Beyoğlu, Şekeroba ve Türkoğlu konteyner kentlerde kalan çocuklarımıza hediye etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı aynı zamanda düzenli olarak at çiftliğimize getiriyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülümsemesi bize ümit veriyor. Çünkü depremde çocuklarımız çok korktular. Onları önümüzdeki yıllara güzel şekilde hazırlayabilmemiz için moral ve motivasyonunu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle çocuklara elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Okumuş, kentteki yüzme havuzlarını çocuklara açtıklarını ifade ederek, çocukların afet travmasını atlatabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.