İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Camii İmam Hatibi ve Cemaati, depremzede çocukların yaşadığı travmayı en aza indirmek için kendi aralarında bisiklet alarak Abdülhamit Han Camiine hediye etti.

Abdülhamit Han Camii’nde kuranı kerim öğrenen öğrencilerin öğrenme azmi artması ve sevmesi amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ise bu bisikletler hediye edildi.

Saçaklızade vakfının organizasyonunda düzenlenen programda kurs öğrencileri mutlu oldu.

Abdülhamit Han Camii İmam Hatibi Ali Sarıkaya, programda emeği geçenlere teşekkür etti.