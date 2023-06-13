Kahramanmaraş Yolderesi Mahallesi’nde yaşayan Hatice Kılıçaslan ev ekonomisine katkıda bulunmak için kendi ürettikleri ürünleri satıyor.

İki günde bir evinin önünden topladığı, tut, kekik, sebze fidesi, reyhan ve menengiç gibi ürünleri demokrasi meydanında kurduğu tezgâhta vatandaşlarla buluşturuyor.

Vatandaşlar evinin ihtiyaçlarına göre Kılıçaslan’ın tezgâhındaki ürünleri satın alıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Hatice Kılıçaslan, “evimde ürettiğim ürünlerin satışını gerçekleştiriyorum” dedi.