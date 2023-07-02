Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Toprak Ana Kadın Kooperatifi tarafından konteyner kentte açılan "iş atölyesinde" çalışan depremzede kadınlar, hem üretiyor hem de afetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede yaşayan kadınlara ekonomik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Toprak Ana Kadın Kooperatifi tarafından Rönesans Konteyner Kentte "iş atölyesi" açıldı. Burada üretime katılan depremzede kadınların, depremin stresinden uzaklaşması sağlanırken bir yandan da üreterek gelir elde etmesi amaçlanıyor.

