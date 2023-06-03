"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çadır ve konteyner kentlerde öğrencilerin yaptıkları resimler sergilendi.

Kısıtlı imkanlarla yaklaşık 2 ayda yapılan ve Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu koridorlarında sergilenen resimler açık artırmayla satışa sunuldu.

Depremzede öğrencilerin yaptığı resimlerden elde edilecek gelirin, afetzede akranları için kullanılacağı belirtilirken sergiyi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik, resimleri 5 ve 8. sınıf öğrencilerinin çizdiğini söyledi.