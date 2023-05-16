Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depremzedeler, halk eğitim merkezi kurslarına giderek acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Göksun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, "Asrın Felaketi" Olarak Nitelenen Depremlerden Etkilenen Afetzedelerin Hayata Tutunmaları Ve Yaşadıkları Acıdan Uzaklaşmaları İçin Çeşitli Kurslar Düzenliyor.

Merkez Tarafından 6 Şubat'tan İtibaren Her Gün En Az 12 Saat Açık Olan Kurslara 7'den 70'e Yüzlerce Depremzede Katılıyor.

İlçenin Farklı Noktalarında Açılan Kurslarda Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Farklı Etkinlikler Ve Eğitimler Düzenleniyor.

Göksun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Akoğlu, Depremlerin Ardından Sahaya İndiklerini, İnsanlara Destek Olup Depremin Acılarını Unutturmak İçin Birçok Faaliyet Gerçekleştirdiklerini Belirtti.

Dikiş Kursuna Katılan Kursiyerlerde, Kurslara Katıldıktan Sonra Depremin Etkisinden Biraz Kurtulduğunu, Farklı İnsanlarla Tanışıp Güzel Arkadaşlıklar Edindiklerini Söylediler.