Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolu madalyalı kavşak alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kent merkezine ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak yanından geçen başka bir araca da çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü araçta sıkışırken itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla araçtan çıkartılarak ilk tedavisinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralı sürücü hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsünün ise hastanede tedavisi devam ediyor.