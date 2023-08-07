Bakan Fidan, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadeleye devam ederken bölgesel barışa katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "14. Büyükelçiler Konferansı"nın açılış töreninde hitap etti ve önemli mesajlar verdi. Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin canlandırılması çağrısı temelinde, Türkiyesiz bir Avrupa Birliği'nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz" dedi..

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bakan Fidan, Türkiye için dış politikanın stratejik yönelimi ve yürütülüş şeklinin son derece açık olduğunu belirterek, "Her türlü dış etki alanından bağımsız, medeniyetimizin değerleri etrafında şekillenen, artan imkan ve kabiliyetlerimize dayalı, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü, güvenliğini ve refahını güçlendirmeyi hedefleyen ve bölgesinde bir çekim merkezi olan tam anlamıyla milli bir dış politika. Yani, Türkiye Yüzyılının dış politikası" açıklamasında bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÜLKEMİZDE VE BÖLGEMİZDE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Bölgede güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdidin terör örgütleri ve diğer vekil örgütler olduğunun altını çizen Bakan Fidan şöyle devam etti:

"Adı ister FETÖ, ister PKK/YPG, ister DEAŞ olsun, tüm ilgili kurumlarımızla birlikte terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz de açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız.



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Bu doğrultuda içeride askeri, istihbari ve teknolojik kabiliyetlerimizi artırırken, dışarıda ise dostlarımızla etkin işbirliğini sağlayarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

"BUNU YAPABİLEN YEGANE AKTÖR TÜRKİYE"

Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve barışın tesisi için çaba göstermeye inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Savaşta son dönemdeki tırmanmayı endişe verici buluyoruz. Montrö Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak, özellikle Karadeniz'de sükunetin muhafaza edilmesi, bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliğimiz olacaktır. Dünya üzerinde her haneye etki eden Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Bunu yapabilen yegane aktör Türkiye'dir."

"GÜVENLİ VE ONURLU GERİ DÖNÜŞLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ HIZLANACAK"

Bakan Fidan, Suriye'deki ihtilafın siyasi bir süreçle ve Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulmasının ana savunucusu olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Suriye'yi terör örgütlerinin sığınağı, vekâlet savaşlarının arenası olmaktan çıkarmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Diğer bir komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi istikrarının başlıca savunucusuyuz. Bu amaçla Irak'ın başta PKK olmak üzere terör örgütlerinden arındırılmasına destek vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde tüm ülkelerle ilişkilerimizi pozitif gündem üzerinden ilerletme arzusu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna değinen Bakan Fidan, "Biz bu konuda samimiyiz. Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini ümit ediyoruz. Öte yandan, milli davamız Kıbrıs'taki duruşumuz açıktır. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır" dedi.



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"TÜRKİYE'SİZ AB KÜRESEL BİR AKTÖR OLAMAZ"

Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değinen Bakan Fidan şunları söyledi:

"Yeni dönemde, Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin canlandırılması çağrısı temelinde, Türkiyesiz bir Avrupa Birliği'nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. NATO'nun bütün üyelerinin, karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve endişelerini eşit oranda gözeten bir yapıda olmasını da beklemekteyiz. Bu çerçevede bazı NATO ülkelerinin, Suriye ve Irak'ta PKK ile olan açık ve örtülü işbirliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz."

AVRUPA BİRLİĞİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ MESELESİ

Türkiye'nin ve bölgenin finansal güvenliğini sağlama noktasında alternatif mali ve ekonomik araçlar geliştirilmesine destek verileceğinin altını çizen Fidan, "Bu kapsamda, yerel para birimleri üzerinden dış ekonomik işlemlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız. Öncelikle yakın bölgemizden başlayarak, insan, sermaye, mal ve hizmetlerin dolaşımını hızlandıracak politikaları hayata geçireceğiz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması konusundaki çabalarımız da yoğunlaşarak sürecektir.

"TÜM COĞRAFYALARLA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda, tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek ve çeşitlendireceğiz" şeklinde konuştu.

14. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da düzenleniyor.

Gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferası'nın bu yılki teması "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.

14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, DIŞİŞLERİ ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi Dışişleri Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü vesilesiyle şehitliği ziyaret eden Fidan'a, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda Türk büyükelçi eşlik etti.

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Fidan, "Türk milletinin tarihi, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarla doludur. Bu kahramanların bir kısmı ismen bilinir, bir kısmı ise sonsuza kadar isimsiz kahramanlarımız olarak kalmaya devam edeceklerdir. 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört bir yanında vatan aşkıyla hizmet ederken şehitlik mertebesine yükselen Dışişleri şehitlerimizin manevi huzuruna çıkmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"'Elçiye zeval olmaz.' diyen bir milletin fertleriyiz, bu erdeme sahip olmayan, milletimizin karşısına mertçe çıkmayan teröristler ve onları maşa olarak kullanan güçler, diplomatlarımızı, devlet görevlilerimizi ve hatta aile fertlerini alçakça şehit etmişlerdir." diyen Fidan, şöyle devam etti:

"Bu milletin teröre asla boyun eğmeyeceğini, herhangi bir tereddüt veya sarsılma göstermeden gayretle üretime koşacağını anlayamadılar. Bu vatanın evlatları, Dışişleri şehitlerimiz gibi devlet ve millet uğruna gözünü kırpmadan en büyük fedakarlığı yapmıştır, yapmaktadır ve ilelebet yapacaktır."

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Şehitlik mertebesine ulaşıldığı yerde yapılan anıtlarla ve anma programlarıyla şehitlerin hatıralarının yaşatılmasına devam edileceğini vurgulayan Fidan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur." dedi.

Fidan, ulusal ve uluslararası bilinci daha da artıracak şekilde çalışılacağına işaret ederek, faillerin adalet, tarih ve insanlık vicdanı önünde yargılanmalarını sağlamanın da şehitleri hatırlamak kadar büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Şehit yakınlarına seslenen Fidan, "Sizler, bizlere emanetsiniz, aziz şehitlerimizin vatan sevgileri ve adanmışlıkları bizlere her daim rehberlik edecek, ilham ve güç verecektir. Milletimiz, uğruna canını veren evlatlarımızı unutmamıştır, unutmayacaktır." diye konuştu.

Şehitler için edilen duanın ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Fidan, şehitlikteki anıta çelenk koydu.

Törenin sonunda Fidan, bakan yardımcılarıyla şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

ANITKABİR'E ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Fidan'a, bakan yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda büyükelçi eşlik etti.

Bakan Fidan ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'in merdivenlerinde büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından Fidan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle büyükelçilerimizle birlikte huzurunuzda olmaktan şeref duyuyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla hiç durmadan yürümekte, bıraktığınız mirası her geçen gün daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atmaktadır. Diplomasimiz, bu kutlu yürüyüşün önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Bakanlığımız, 260 dış temsilciliğiyle, şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde eşsiz bir gururla dalgalandırmaktadır.

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