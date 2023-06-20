Gaziantep Üniversitesi Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü akademisyenlerince diyabet hastalarının sık yaşadığı ayak rahatsızlıklarını engelleyen özel ayakkabı üretildi.



Üniversitedeki Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü'nde görevli akademisyenler normal ayakkabılara göre ön tarafı daha geniş, dikişsiz ve koruyuculuk sağlaması için elyaf içeren özel ayakkabı tasarlayıp üretme kararı aldı.

Akademisyenler yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu diyabet hastalarının ayak ve ayak parmaklarında oluşan yaraları engellemek için özel ayakkabıyı üretti.