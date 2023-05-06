Eğitim Alanında Uyguladığı Birbirinden Farklı Ve Başarılı Uygulamalarla Adından Sıkça Söz Ettiren Doğa Koleji Yaptığı Deneme Sınavlarıyla Gerçek Sınavları Aratmıyor.



Doğa Koleji Ve Doğa Vip Koleji Sınav Grubu Olan Tyt, Ayt Ve Lgs Grubu Öğrencilerine Özel Olarak Deneme Sınavları Düzenliyor.



Bu Sınavlar Sayesinde Geleceğe Daha Emin Adımlarla Yürüyen Öğrenciler Üç Aşamalı Olarak Gerçekleştirilen Sistemle Daha Rahat Bir Sınav Hazırlık Süreci Geçiriyor.



Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüs Müdürü Meliha Kekilli Öğrencileri Gelece Daha Güçlü Hazırladıklarını İfade Etti.