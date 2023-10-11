Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hanifi Coşkun Ağdur Ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri De Gerçekleştirilen Basın Toplantısında Yer Aldı.

Başkan Güngör Burada Yaptığı Açıklamada Yerinde Dönüşüm İçin Edilen Müracaat Sayısı 9 Bin 710. Dulkadiroğlu İlçemizde Hemşerilerimizin Yerinde Dönüşüme Büyük İlgi Gösterdiğine Şahit Oluyoruz. Kırsalda İse Hak Sahipliği Başvurusu 3 Bin 147” Dedi.

Başkan Güngör Konuşmasının Devamında Doğukent Sitesinin Yerinde Dönüşümünün Hızlandırılması İçin Bakanlığımız Ve Dulkadiroğlu Belediyemiz İle Ortak Bir Çalışma Yürütüyoruz Dedi.