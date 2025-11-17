Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Büyükyapalak Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler, doğanın şefkat dolu yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Karla kaplı arazide doğum yapan bir koyun, dondurucu soğukta yavrusunu yaşatmak için üzerine kapanarak adeta bir kalkan oldu. Sadece anne koyun değil, sürü köpeği de anne–kuzu ikilisinin etrafında koruma çemberi oluşturarak dayanışmanın en saf hâlini sergiledi. Sürü sahiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli alana taşınan anne ve yavrusu, zor koşullarda bile yaşamın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı. Doğanın en dokunaklı karelerinden biri olan bu an, izleyen herkesi duygulandırıyor…

Kaynak: Haber Merkezi