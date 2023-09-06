6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkılmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'nde down sendromlular ve aileleri için konteynerlerden oluşturulan +1 Sokağı'na ailesiyle taşınan down sendromlu Esra Eren, bir süre sonra çevresindekilerle doğum günüyle ilgili hayallerini paylaştı.

Eren'in hayallerini sürekli dile getirmesi üzerine +1 Sokağı yönetimi, doğum günü kutlaması organize etmeye karar verdi.

+1 Sokağı'nın yanında bulunan ormanlık alanı rengarenk balon ve ışıklarla süsleyen yönetim, program öncesi kuaföre götürdüğü Eren'in saç ve makyajını yaptırdı.

Süslenen alana gelen Eren, burada davulcuların eşliğinde arkadaşları, komşuları ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Eren, doğum günü için oluşturulan platformda arkadaşları ve yakınlarıyla dans ederek müzik eşliğinde eğlendi.

Eren, daha sonra "Doğum günün kutlu olsun" şarkısı eşliğinde katılımcıların alkışlarıyla mumlara üfleyerek doğum günü pastasını kesti. Davetliler, Eren'e çeşitli hediyeler verdi.

