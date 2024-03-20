Yerel adetlerde bu tür takılar erkeğe takılmış olsa dahi kadınlara hediye edilmiş sayılır. Bunlar düğün sonrasında kadınların kullanabileceği eşyalardır.

Ziynet eşyası dışındaki değerlerden kadına özgü bir nitelik taşımayanlar kime takıldıysa ona aittir. Örneğin çeyrek, yarım, tam gibi gram altınlar herhangi bir cinsiyete özgü değildir.

Bu sebeple erkeğe takılan bu tür değerler üzerinde erkek tarafı da hak sahibidir. Aynı şekilde düğünde takılan paralar da bu şekilde değerlendirilmektedir.

Düğün törenlerinde gelin ve damada takılan altın ve ziynet eşyalarının kime ait olduğu konusunda yaşanan belirsizlikler, Yargıtay tarafından verilen yeni bir kararla netlik kazandı. Yargıtay, takıların kim tarafından takıldığına bakmaksızın, cinsiyet ayrımı yapmadan kişisel kullanıma uygunluk esasına dayanarak sahipliğini belirledi.

Aksu Haber olarak vatandaşlara boşanma sonrası takılan altınların kime verilmesi daha doğru olur diye sorduk.