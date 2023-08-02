Bu Kapsamda Dulkadiroğlu Belediyesi de Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezinde Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal Ve Prof. Dr. Mehmet Şahin De Aşure Programında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Program Sonunda Açıklamalarda Bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay “Kardeşliğimizi Pekiştirme Fırsatı Yakaladık.” Diye Konuştu.

Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İse Birlik Ve Beraberlik Vurgusu Yaparak Yeniden Bir Araya Gelmenin Çok Önemli Olduğunu İfade Etti.



