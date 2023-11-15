Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak ve sathi kaplama asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yoğun kış ayları öncesinde Bertiz bölgesinde faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler, bölge ulaşımının rahatlaması adına gece gündüz çalışmaları sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin yoğun çalışmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamama yaşamamaları, daha konforlu bir ulaşım sağlamaları adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaz ayları boyunca yoğun bir şekilde hem sıcak asfalt, hem de sathi kaplama asfalt çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Şuanda ekiplerimiz kış ayları zorlu geçen kırsal bölgelerimizde bu çalışmalarını devam ettirmektedir. Aynı şekilde şehir merkezinde bulunan mahallelerimizde sıcak asfalt uygulaması yapmaktayız.”