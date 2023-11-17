Özellikle konteyner çarşı çevresinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktırdı: “Asrın felaketi sonrasında başlattığımız tamirat ve tadilat çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece gündüz demeden bu çalışmaları sürdürmektedir. Özellikle kilit parke konusunda yoğun bir çalışma yapmaktayız.

Depremde yıkılan binalar, sonrasında yapılan yıkım çalışmaları mevcut kaldırım ve yollara büyük zarar verdi. Enkaz çalışmalarının tamamlandığı alanlarda tamirat ve tadilat çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle çarşı alanlarında bu çalışmaları yoğunlaştırmış durumdayız.”



